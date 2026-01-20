Stage de topographie et d’orientation, 29.03.2026 Ferrières-Haut-Clocher
14 chemin de Louversey Ferrières-Haut-Clocher Eure
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
2026-03-29
Stage de topographie et d’orientation supervisé par Chloé Ferrié, monitrice d’équitation diplômée d’état et spécialisée en TREC (Techniques de Randonnées Equestres de Compétition) en partenariat avec ROKS RANCH.
Pour qui ?
– Cavaliers souhaitant évoluer en TREC ou être plus aguerris en lecture de carte
– Randonneurs non cavaliers souhaitant se perfectionner en orientation
Déroulement de la journée
10h00 12h00 THEORIE
Etude de la carte IGN
– Etalonnage de la carte
– Utilisation de la boussole
– Notion de distance
– Echelle
– Azimuts
– Déclinaison magnétique
12h00 13h30 REPAS PARTAGE
13h30 16h00 PRATIQUE A PIED (sans cheval)
– Application de la théorie sur le terrain
– Tracé d’environ 2 à 3 km
– Parcours accessible à tous
16h00 GOUTER CRÊPES OFFERT
Acompte de 20 € à la réservation .
14 chemin de Louversey Ferrières-Haut-Clocher 27190 Eure Normandie +33 6 67 88 31 78
