Stage de topographie et d’orientation, 29.03.2026 Ferrières-Haut-Clocher

Stage de topographie et d’orientation, 29.03.2026

14 chemin de Louversey Ferrières-Haut-Clocher Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Stage de topographie et d’orientation supervisé par Chloé Ferrié, monitrice d’équitation diplômée d’état et spécialisée en TREC (Techniques de Randonnées Equestres de Compétition) en partenariat avec ROKS RANCH.

Pour qui ?

– Cavaliers souhaitant évoluer en TREC ou être plus aguerris en lecture de carte

– Randonneurs non cavaliers souhaitant se perfectionner en orientation

Déroulement de la journée

10h00 12h00 THEORIE

Etude de la carte IGN

– Etalonnage de la carte

– Utilisation de la boussole

– Notion de distance

– Echelle

– Azimuts

– Déclinaison magnétique

12h00 13h30 REPAS PARTAGE

13h30 16h00 PRATIQUE A PIED (sans cheval)

– Application de la théorie sur le terrain

– Tracé d’environ 2 à 3 km

– Parcours accessible à tous

16h00 GOUTER CRÊPES OFFERT

Acompte de 20 € à la réservation .

14 chemin de Louversey Ferrières-Haut-Clocher 27190 Eure Normandie +33 6 67 88 31 78

Stage de topographie et d'orientation, 29.03.2026

