STAGE DE TOURNAGE ADULTES Dieulefit

STAGE DE TOURNAGE ADULTES

MAISON DE LA CERAMIQUE, PARC DE LA BAUME, DIEULEFIT Dieulefit Drôme

Début : 2025-07-09 09:30:00

fin : 2025-08-20 16:00:00

2025-07-09

STAGE TOURNAGE ADULTES, FORMULE 2.5 JOURS,15H. MER 9, JEU 10 ET VEN 11/07 OU LUN 18, MAR 19 ET MER 20/08

MAISON DE LA CERAMIQUE, PARC DE LA BAUME, DIEULEFIT Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98 info@maisondelaceramique.fr

English :

ADULT FILMING WORKSHOP, 2.5 DAYS, 15H. WED 9, THU 10 AND FRI 11/07 OR MON 18, TUE 19 AND WED 20/08

German :

DRECHSELKURS FÜR ERWACHSENE, 2,5 TAGE, 15 UHR. MI 9, DO 10 UND FR 11/07 ODER MO 18, DI 19 UND MI 20/08

Italiano :

CORSO DI RIPRESA PER ADULTI, 2,5 GIORNI, ORE 15.00. MERCOLEDÌ 9, GIOVEDÌ 10 E VENERDÌ 11/07 O LUNEDÌ 18, MARTEDÌ 19 E MERCOLEDÌ 20/08

Espanol :

CURSO DE RODAJE PARA ADULTOS, 2,5 DÍAS, 15H. MIÉRCOLES 9, JUEVES 10 Y VIERNES 11/07 O LUNES 18, MARTES 19 Y MIÉRCOLES 20/08

