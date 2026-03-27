STAGE DE TOURNAGE ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos
STAGE DE TOURNAGE ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos samedi 4 avril 2026.
STAGE DE TOURNAGE ATELIER BISCOTTE
Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 150 – 150 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-25
Stage de tournage de deux jours vous permettant de connaître les bases du tournage, de réaliser la finissions des pièces grâce au tournage et à la décoration des pièces ( engobage, sgraffitage… )
Accessible aux ados, adultes, débutants et confirmés !
Sur inscription obligatoire.
Prenez 2 jours pour réaliser ce rêve.
Celui d’apprendre à tourner. En solo, en
famille ou entre amis, tout est possible
pour vivre une expérience unique. Le
tournage est un excellent moyen de
lâcher prise. Il permet de libérer sa
créativité .
Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29 biscotte.poterie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A two-day turning course enabling you to learn the basics of turning, and to finish and decorate your pieces (engobage, sgraffito…)
Open to teenagers, adults, beginners and advanced!
Registration required.
L’événement STAGE DE TOURNAGE ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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