STAGE DE TOURNAGE ATELIER BISCOTTE

Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 150 – 150 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-25

Stage de tournage de deux jours vous permettant de connaître les bases du tournage, de réaliser la finissions des pièces grâce au tournage et à la décoration des pièces ( engobage, sgraffitage… )

Accessible aux ados, adultes, débutants et confirmés !

Sur inscription obligatoire.

Prenez 2 jours pour réaliser ce rêve.

Celui d’apprendre à tourner. En solo, en

famille ou entre amis, tout est possible

pour vivre une expérience unique. Le

tournage est un excellent moyen de

lâcher prise. Il permet de libérer sa

créativité .

Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 59 44 29 biscotte.poterie@gmail.com

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English :

A two-day turning course enabling you to learn the basics of turning, and to finish and decorate your pieces (engobage, sgraffito…)

Open to teenagers, adults, beginners and advanced!

Registration required.

L’événement STAGE DE TOURNAGE ATELIER BISCOTTE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT