Stage de tournage avec Sarah FERTÉ Montastruc mardi 29 juillet 2025.

Salle des Fêtes Montastruc Lot-et-Garonne

Tarif : 360 – 360 – 360 EUR

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-31

Participez au stage de tournage pour vous initier ou approfondir vos compétences en céramique ! Mis en place par Sarah FERTÉ.

Sur inscription uniquement.

Salle des Fêtes Montastruc 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 79 40 50 ferte.sarah@gmail.com

English : Stage de tournage avec Sarah FERTÉ

Take part in our throwing workshop to learn or improve your ceramic skills! Organized by Sarah FERTÉ.

Registration required.

German : Stage de tournage avec Sarah FERTÉ

Nehmen Sie am Drechselkurs teil, um Ihre Keramikkenntnisse zu erlernen oder zu vertiefen! Wird von Sarah FERTÉ organisiert.

Nur mit Anmeldung.

Italiano :

Venite a partecipare a un corso di lancio della ruota per imparare o migliorare le vostre abilità ceramiche! A cura di Sarah FERTÉ.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Stage de tournage avec Sarah FERTÉ

Participe en un curso de torno para aprender o perfeccionar la cerámica Organizado por Sarah FERTÉ.

Inscripción obligatoria.

