STAGE DE TOURNAGE

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : 150 – 150 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-21 2026-09-26 2026-10-10 2026-11-07 2026-11-22 2026-12-12

Argileum vous propose de découvrir l’art de la poterie à l’occasion de stages de tournage sur deux jours.

Argileum vous propose de découvrir l’art de la poterie à l’occasion de stages de tournage sur deux jours. Découverte des techniques telles que le tournassage, l’engobage, le garnissage et le décor.

Le samedi préparation de l’argile et apprentissage du cylindre et/ou du bol.

Le dimanche: garnissage (bec et anse) et engobage.

Horaires 10h30 à 13h et 14h à 16h30.

Tarif 150€ personne pour le stage de deux jours.

Réservés aux adultes (à partir de 16 ans), places limitées à 5 participants.

Encadré par un animateur potier.

Possibilité de repas tiré du sac. .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Argileum invites you to discover the art of pottery through two-day throwing workshops.

L’événement STAGE DE TOURNAGE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-02-06 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT