Stage de Toussaint 2025 Salles Saint-Roch PARIS

Stage de Toussaint 2025 Salles Saint-Roch PARIS samedi 25 octobre 2025.

Ce stage aura lieu sur un week-end : le samedi 25 et le dimanche 26 octobre 2025, chaque jour de 11h à 13h puis de 14h à 18h.

Il sera mené par Jean-Noël Dahan, dans une agréable salle de répétition parisienne, à deux pas d’Opéra.

Ils accueilleront chacun 10 participants maximum.

« Le principe est toujours le même : inventer, trouver des dispositifs dans lesquels chacun est à l’endroit de sa création.

Quel que soit son parcours (au-delà des divisions apparentes : professionnel, amateur, expérimenté, débutant, jeune, vieux, femme, homme, humain, animal…), l’important est de consentir à son désir de théâtre.

Les portes d’entrée sont multiples : vous avez peut-être envie de certains textes, d’improvisation, d’objets, de mouvements, d’être dirigé afin de jouer, vous êtes peut-être dans une situation de travail (un projet à préciser, un texte à écrire, un concours à préparer, une intuition à nourrir…), j’ai pour ma part mes obsessions du moment (des auteurs, des thèmes, des dispositifs de jeu…).

Reste le chemin parcouru ensemble, incompréhensible et évident, heureux et douloureux, tragique et super drôle. » (Jean-Noël Dahan)

Éclats Rémanence organise un stage de théâtre durant les vacances de Toussaint 2025 !

Du samedi 25 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

payant

Pour la totalité d’un stage, soit 12 heures sur 2 jours : 150€.

Public jeunes et adultes. A partir de 17 ans.

Salles Saint-Roch 35 rue Saint-Roch 75001 PARIS

https://www.eclatsremanence.fr +33677118002 eclatsremanence@gmail.com https://www.facebook.com/eclats.remanence https://www.facebook.com/eclats.remanence https://twitter.com/eclatsremanence