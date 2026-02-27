Stage de trail

Centre de Pleine nature Lionel Terray Clécy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-25

Stages trail en Normandie Capa’venture et le Centre de Pleine Nature vous proposent de découvrir ou de vous perfectionner sur l’activité trail.

Stages trail en Normandie Capa’venture et le Centre de Pleine Nature vous proposent de découvrir ou de vous perfectionner sur l’activité trail. Peu importe le coureur que vous soyez, vous trouverez un stage trail en Normandie à votre niveau. Pour cela, regardez dans un premier temps les pré-requis nécessaires à l’inscription pour le stage que vous souhaitez effectuer. Vous recevrez ensuite un questionnaire à remplir afin d’adapter au mieux le stage à votre niveau.

L’encadrement sera effectué par des éducateurs sportifs diplômés d’état et entraîneur 2ème degré en trail de la fédération française d’athlétisme. Le Centre est responsable de la direction technique de la 1000D Suisse Normande et encadre toute l’année des groupes de tous niveaux. .

Centre de Pleine nature Lionel Terray Clécy 14570 Calvados Normandie +33 2 31 69 11 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de trail

Trail courses in Normandy: Capa’venture and the Centre de Pleine Nature offer you the chance to discover or improve your trail skills.

L’événement Stage de trail Clécy a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Suisse Normande