Stage de tricot, stage de broderie intuitive, Maison des Arts et Art-Thérapeutes d’Aquitaine, Bordeaux

Stage de tricot, stage de broderie intuitive 21 mars et 25 avril Maison des Arts et Art-Thérapeutes d’Aquitaine Gironde

45 euros le stage et 80 euros les deux ! Et 10 euros d’adhésion par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T02:00:00+01:00 – 2026-03-21T04:30:00+01:00

Fin : 2026-04-25T02:00:00+02:00 – 2026-04-25T04:30:00+02:00

Venez découvrir les différentes techniques de base pour débuter dans la broderie et le tricot, tout en partageant un moment paisible et convivial à la MAATA ! Attention, les deux stages sont à des dates différentes.

Maison des Arts et Art-Thérapeutes d’Aquitaine 95 rue Ernest Renan, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maata.lda@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.69.41.53.04 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ledireautrement.fr/ »}]

Venez découvrir les différentes techniques de base pour débuter dans la broderie et le tricot, tout en partageant un moment paisible et convivial à la MAATA ! Tricot Broderie intuitive

MAATA / Le Dire Autrement