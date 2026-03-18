Stage de txalaparta cours Saint-Jean-le-Vieux
Stage de txalaparta cours Saint-Jean-le-Vieux jeudi 9 avril 2026.
Stage de txalaparta cours
Château Salha Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Ouvert à tous à partir de 8 ans. Découvrez cet instrument de percussion traditionnel du Pays Basque. Atelier avec l’association Txa. Inscriptions avant le 2 avril par mail. .
Château Salha Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine iparralai@gmail.com
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English : Stage de txalaparta cours
L’événement Stage de txalaparta cours Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque