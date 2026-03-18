Stage de txalaparta cours

Château Salha Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Ouvert à tous à partir de 8 ans. Découvrez cet instrument de percussion traditionnel du Pays Basque. Atelier avec l’association Txa. Inscriptions avant le 2 avril par mail. .

Château Salha Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine iparralai@gmail.com

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English : Stage de txalaparta cours

L’événement Stage de txalaparta cours Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Pays Basque