Stage de txalaparta Saint-Jean-le-Vieux
Stage de txalaparta Saint-Jean-le-Vieux jeudi 23 octobre 2025.
Stage de txalaparta
Château Salha Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 13:30:00
fin : 2025-10-23 15:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Stage de txalaparta à partir de 12 ans. Sur réservation avant le 14 octobre .
Château Salha Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine iparralai@gmail.com
English : Stage de txalaparta
German : Stage de txalaparta
Italiano :
Espanol : Stage de txalaparta
L’événement Stage de txalaparta Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Pays Basque