Stage de Vacances ABI School – Avril 2026 ABI School Paris

Les vacances approchent et vos enfants méritent une aventure STIAM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Arts et Mathématiques) inoubliable!

DEUX SEMAINES AU CHOIX:

De l’Art Rencontre la Science : 20-24 avril 2026

Le Labo de l’Avenir : 27 avril – 1 mai 2026

AU PROGRAMME:

Le Labo Science & Robotique

Construire des voitures à fusée, concevoir des ponts, programmer des robots, expérimenter avec la lumière et les couleurs!

Le Studio Créatif

Peinture, sculpture, conception de mini-villes du futur, narration visuelle… Transformer leurs découvertes en projets imaginatifs!

CE QUI REND NOS STAGES UNIQUES:

✨ Pédagogie STIAM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Arts et Mathématiques)

✨ Programmes bilingues (français/anglais)

✨ Petits groupes (10 enfants maximum)

✨ Projets d’équipe

✨ Pour les enfants de 5 à 12 ans

OFFRE SPÉCIALE:

Tarif semaine: 490€

Tarif journée: 110€ (sous réserve de disponibilité)

TARIF SEMAINE PRÉFÉRENTIEL: 450€ (inscrivez-vous avant le 1 avril 2026 et économisez!)

Parce que les vacances peuvent être à la fois amusantes ET éducatives.

12 rue Claude Pouillet, 75017 Paris office@abischool.fr

abischool.fr

Les places sont limitées – inscrivez-vous dès maintenant!

De l’Art Rencontre la Science : https://forms.gle/qhyT2D25MTxuziXy8

Le Labo de l’Avenir : https://forms.gle/F42zAWzrpatwjNPT7

Un stage de vacances ABI School bilingue (FR/EN) pour les enfants de 5 à 12 ans, qui donne aux enfants l’opprotunité d’explorer leurs passions!

Du lundi 27 avril 2026 au vendredi 01 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 18h00

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 18h00

payant

Tarif semaine: 580€

Tarif journée: 125€ (sous réserve de disponibilité)

TARIF SEMAINE PRÉFÉRENTIEL: 540€ (inscrivez-vous avant le 1 avril 2026 et économisez!)

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T12:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T09:00:00+02:00_2026-04-20T18:00:00+02:00;2026-04-21T09:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T09:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T09:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T09:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-27T09:00:00+02:00_2026-04-27T18:00:00+02:00;2026-04-28T09:00:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-29T09:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T09:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T09:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00

ABI School 12 rue Claude Pouillet 75017 Paris

office@abischool.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61576053647165 https://www.facebook.com/profile.php?id=61576053647165



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