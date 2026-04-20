Stage de Vacances ABI School – Avril 2026 ABI School Paris
Stage de Vacances ABI School – Avril 2026 ABI School Paris lundi 20 avril 2026.
Les vacances approchent et vos enfants méritent une aventure STIAM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Arts et Mathématiques) inoubliable!
DEUX SEMAINES AU CHOIX:
De l’Art Rencontre la Science : 20-24 avril 2026
Le Labo de l’Avenir : 27 avril – 1 mai 2026
AU PROGRAMME:
Le Labo Science & Robotique
Construire des voitures à fusée, concevoir des ponts, programmer des robots, expérimenter avec la lumière et les couleurs!
Le Studio Créatif
Peinture, sculpture, conception de mini-villes du futur, narration visuelle… Transformer leurs découvertes en projets imaginatifs!
CE QUI REND NOS STAGES UNIQUES:
✨ Pédagogie STIAM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Arts et Mathématiques)
✨ Programmes bilingues (français/anglais)
✨ Petits groupes (10 enfants maximum)
✨ Projets d’équipe
✨ Pour les enfants de 5 à 12 ans
OFFRE SPÉCIALE:
Tarif semaine: 490€
Tarif journée: 110€ (sous réserve de disponibilité)
TARIF SEMAINE PRÉFÉRENTIEL: 450€ (inscrivez-vous avant le 1 avril 2026 et économisez!)
Parce que les vacances peuvent être à la fois amusantes ET éducatives.
12 rue Claude Pouillet, 75017 Paris office@abischool.fr
abischool.fr
Les places sont limitées – inscrivez-vous dès maintenant!
De l’Art Rencontre la Science : https://forms.gle/qhyT2D25MTxuziXy8
Le Labo de l’Avenir : https://forms.gle/F42zAWzrpatwjNPT7
Un stage de vacances ABI School bilingue (FR/EN) pour les enfants de 5 à 12 ans, qui donne aux enfants l’opprotunité d’explorer leurs passions!
Du lundi 27 avril 2026 au vendredi 01 mai 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 18h00
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 18h00
payant
Tarif semaine: 580€
Tarif journée: 125€ (sous réserve de disponibilité)
TARIF SEMAINE PRÉFÉRENTIEL: 540€ (inscrivez-vous avant le 1 avril 2026 et économisez!)
Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T12:00:00+02:00
fin : 2026-05-01T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T09:00:00+02:00_2026-04-20T18:00:00+02:00;2026-04-21T09:00:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T09:00:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T09:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T09:00:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-27T09:00:00+02:00_2026-04-27T18:00:00+02:00;2026-04-28T09:00:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-29T09:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T09:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T09:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00
ABI School 12 rue Claude Pouillet 75017 Paris
office@abischool.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61576053647165 https://www.facebook.com/profile.php?id=61576053647165
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