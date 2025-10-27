Stage de vacances enfants – SÉRIGRAPHIE Atelier et collectif Le Marché Noir Rennes

Stage de vacances enfants – SÉRIGRAPHIE Atelier et collectif Le Marché Noir Rennes lundi 27 octobre 2025.

Stage de vacances enfants – SÉRIGRAPHIE Atelier et collectif Le Marché Noir Rennes 27 octobre – 27 novembre Ille-et-Vilaine

Petits stages de 2 jours autour de la sérigraphie sur textile. Une session pour les enfants de 5-8 ans et une pour les enfants de 9-11 ans.

Mini-stages découverte enfants — ateliers de sérigraphie sur textile de 2 jours

——————————————————————————-

### ateliers de découverte des arts graphiques pendant les vacances scolaires pour les 5-8 ans et pour les 9-11 ans

Les mini-stages de découverte enfant sont de petits formats de vacances autour des arts graphiques proposés par les artistes du collectif Le Marché Noir. À chaque période de vacances, ils proposent aux enfants de découvrir une technique de gravure ou de sérigraphie à petit groupe 6 à 8 enfants.

Comme les ateliers découvertes, ces mini-stages sont réservées aux enfants et permettent d’aborder différentes pratiques et techniques des arts imprimés. Leur format de « stage » sur plusieurs jours permet de s’essayer à des projets réalisés de leur conception/élaboration jusqu’à leur réalisation complète ! À la fin de chaque session de stage, chaque participant repartira avec son exemplaire du projet.

Pendant les vacances de la Toussaint, ce sera un atelier de SÉRIGRAPHIE textile !

> stage 5-8 ans, les 27 et 28 octobre

> stage 9-11 ans, les 29 et 30 octobre

Chaque séance se déroulera l’après-midi de 14h à 16h dans notre atelier situé au 11 rue de Flandre à Rennes, quartier Villejean.

Ces premiers mini-stages de vacances durent deux demi-journées pour lesquelles il est demandé une participation de 45€ par enfant – frais d’adhésion inclu. Tout le matériel est fourni, mais si vos enfants disposent d’une blouse, un tablier, une tenue de travail, qu’il n’hésite pas à l’apporter.

Pour toute information, vous pouvez nous contacter via l’adresse mail suivante :

[atelier-enfant@lemarchenoir.org](mailto:atelier-enfant@lemarchenoir.org)

Les inscriptions se font également par ce contact.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T16:00:00.000+01:00

1

atelier-enfant@lemarchenoir.org

Atelier et collectif Le Marché Noir 11 rue de Flandre 35 Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine