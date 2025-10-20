Stage de vacances Teenage Week Rock School Marmande

Stage de vacances Teenage Week Rock School Marmande lundi 20 octobre 2025.

Stage de vacances Teenage Week

Rock School 11 Rue Auguste Renoir Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-24

2025-10-20

Stage de vacances ouverts à tous les jeunes musiciens !

5 jours de stage et un concert le 24/10 dans le cadre du Festival Urbance à la brasserie Ma Dame !

Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! .

Rock School 11 Rue Auguste Renoir Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 78 09 50 communication@rockschool-marmande.com

English : Stage de vacances Teenage Week

Vacation workshop open to all young musicians!

5 days of training and a concert on 24/10 as part of the Urbance Festival at the Ma Dame brasserie!

German : Stage de vacances Teenage Week

Ferienpraktikum offen für alle jungen Musiker!

5 Tage Praktikum und ein Konzert am 24.10. im Rahmen des Festivals Urbance in der Brasserie Ma Dame!

Italiano :

Laboratorio di vacanze aperto a tutti i giovani musicisti!

corso di 5 giorni e concerto il 24/10 nell’ambito del Festival Urbance presso la brasserie Ma Dame!

Espanol :

Taller de vacaciones abierto a todos los jóvenes músicos

curso de 5 días y concierto el 24/10 en el marco del Festival Urbance en la brasserie Ma Dame

