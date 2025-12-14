Stage de valse anglaise, rumba et soirée dansante Espace Trévis Bressuire

Stage de valse anglaise, rumba et soirée dansante

Espace Trévis 1 Rue du Chemin Vert Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Stages de Valse lente (valse anglaise) et Rumba de 14h à 17h30 , niveau intermédiaire au moins 1 an de cours de danse de couple et pas de base des danses requis.

Et soirée dansante de 19 h 30 à 1 h. .

Espace Trévis 1 Rue du Chemin Vert Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 39 30 contact@bocadanse.fr

