Stage de vannerie au Clos Luly Le Clos Luly Neulliac

Stage de vannerie au Clos Luly

Le Clos Luly 10-12 Rue des Coquelicots Neulliac Morbihan

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

2026-03-27

Venez apprendre à faire vos paniers avec des formateurs spécialistes de la vannerie. Repartez avec 3 paniers de votre confection.

Formule demi-pension vendredi et samedi

– de 9h30 à 12h30 atelier,

– de 13h à 14h30 déjeuner,

– de 14h30 à 17h atelier.

Dimanche

– de 9h30 à 12h30 atelier

Sur inscriptions par téléphone .

Le Clos Luly 10-12 Rue des Coquelicots Neulliac 56300 Morbihan Bretagne +33 6 58 65 32 19

