Stage de vannerie au Clos Luly Le Clos Luly Neulliac

Stage de vannerie au Clos Luly
Le Clos Luly 10-12 Rue des Coquelicots Neulliac Morbihan
Tarif : – –
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
Venez apprendre à faire vos paniers avec des formateurs spécialistes de la vannerie. Repartez avec 3 paniers de votre confection.
Formule demi-pension vendredi et samedi
– de 9h30 à 12h30 atelier,
– de 13h à 14h30 déjeuner,
– de 14h30 à 17h atelier.
Dimanche
– de 9h30 à 12h30 atelier
Sur inscriptions par téléphone .
