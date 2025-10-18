Stage de vannerie automnal Decize
Stage de vannerie automnal Decize samedi 18 octobre 2025.
Stage de vannerie automnal
18 rue Jean-Jacques Rousseau Decize Nièvre
Début : 2025-10-18 09:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
2025-10-18 2025-10-22 2025-11-22 2025-11-29
Formée à l’école nationale d’osiériculture et de vannerie de Fayl-Billot en Haute-Marne elle vous enseignera les techniques traditionnelles de la vannerie.
Avec Claudine, vannière à Decize, réalisez un objet de décoration ou utile au quotidien. Cette année, selon la date choisie, vous repartirez avec votre mangeoire ronde, bougeoir étoilé ou couronnes de l’avent.
Épatez vos ami(e)s, et revenez chez vous avec votre création 100% faite maison !
Samedi 18 octobre mangeoire ronde
Mercredi 22 octobre mangeoire ronde
Samedi 22 novembre couronne de l’avent
Samedi 29 novembre bougeoir étoilé
Horaires et tarifs
Stage de 9h à 12h ou de 14h à 17h
50€ par personne
Sur réservation .
18 rue Jean-Jacques Rousseau Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 37 31 84 reveries.vannieres@lavache.com
