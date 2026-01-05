Stage de vannerie avec les Brindilleuses Saint-Privat-du-Dragon
Stage de vannerie avec les Brindilleuses Saint-Privat-du-Dragon dimanche 18 janvier 2026.
Stage de vannerie avec les Brindilleuses
Saint-Privat-du-Dragon Haute-Loire
Tarif : – – EUR
de 65 à 85 euros selon le budget
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Atelier vannerie pour apprendre à fabriquer des paniers Zarzo.
.
Saint-Privat-du-Dragon 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 51 35 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Basket-making workshop to learn how to make Zarzo baskets.
L’événement Stage de vannerie avec les Brindilleuses Saint-Privat-du-Dragon a été mis à jour le 2026-01-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier