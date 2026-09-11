Informations pratiques

Boussac-Bourg

Stage de vannerie

Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 130 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 09:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Stage de Vannerie de Châtaignier et de noisetier

Difficile .

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Stage de vannerie Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-09-11 par Creuse Confluence Tourisme