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AGENDA · Boussac-Bourg

Stage de vannerie Boussac-Bourg

samedi 28 novembre 2026 · Boussac-Bourg

Stage de vannerie Boussac-Bourg

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
23600 Boussac-Bourg
Département
Creuse
Tarif
130 Tarif de base - plein tarif

Boussac-Bourg

Stage de vannerie

Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 130 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 09:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Stage de Vannerie de Châtaignier et de noisetier
Difficile   .

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Stage de vannerie Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-09-11 par Creuse Confluence Tourisme

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