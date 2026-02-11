Stage de vannerie buissonnière Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire

Stage de vannerie buissonnière

Le Thoureil Chemin du Bois Davy Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-18

2026-02-15

La vannerie buissonnière s’invite au Thoureil en cette fin d’hiver. Venez découvrir les potentiels des végétaux tressables de votre environnement sur 1, 2, 3 ou 4 jours.

Ce stage s’adresse aux curieux de nature, aux créatifs qui s’ignorent, aux enseignants engagés dans une démarche de transmission autour du vivant et de l’Ecole du Dehors, aux animateurs de tout poil et à qui se sent appelé par le végétal !

Le programme détaillé et les informations vous seront envoyés sur demande.

Pour ceux qui connaissent déjà, il s’agit d’une nouvelle programmation !

PRECISIONS HORAIRES

Du dimanche 15 au mercredi 18 février 2026. .

Le Thoureil Chemin du Bois Davy Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 75 28 contact@domaine-du-bois-davy.fr

Le Thoureil is the place to be this late winter. Come and discover the potential of woven plants in your environment over 1, 2, 3 or 4 days.

