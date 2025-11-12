Stage de vannerie Décorations de Noël Saint-Victurnien

Stage de vannerie Décorations de Noël

Saint-Victurnien Haute-Vienne

Atelier Calathea à Saint-Victurnien vous propose un stage de vannerie d’osier. Venez apprendre à fabriquer des décorations de Noël (étoile, renne, petit sapin…).

Réservation obligatoire. Attention places limitées !

Découvrez l’art de la vannerie et ses différentes facettes grâce à des stages accessibles aux débutants comme aux amateurs éclairés. Initiez-vous aux techniques de bases, explorez divers matériaux naturels (osier, rotin, autres végétaux) et réalisez une multitude d’objets corbeille, paniers, nichoirs, tontines, etc. Les stages, limités en nombre de personnes, en fonction de l’objet à réaliser, me permettront de vous accompagner au long de votre progression. Ils comprennent tout l’outillage et les matériaux nécessaires. Vous repartirez avec votre création et un savoir-faire précieux. .

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine celine@ateliercalathea.fr

