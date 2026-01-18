Stage de vannerie fabrication d’une mangeoire-roue Saint-Victurnien

Stage de vannerie fabrication d’une mangeoire-roue

Atelier Calathea Saint-Victurnien Haute-Vienne

Atelier Calathea à Saint-Victurnien vous propose un stage de vannerie d’osier. Venez apprendre à fabriquer une mangeoire pour les oiseaux en forme de roue. Cet objet peut aussi servir de support pour mini-plante !

Réservation obligatoire. Attention places limitées ! A partir de 12 ans.

Découvrez l’art de la vannerie et ses différentes facettes grâce à des stages accessibles aux débutants comme aux inités. Initiez-vous aux techniques de bases, réalisez votre objet (corbeille, paniers, nichoirs, tontines, etc.), et surtout, passez un moment convivial. Les stages, limités en nombre de personnes, en fonction de l’objet à réaliser, me permettront de vous accompagner au long de votre progression. Ils comprennent tout l’outillage et les matériaux nécessaires. Vous repartirez avec votre création et un savoir-faire précieux. .

Atelier Calathea Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine celine@ateliercalathea.fr

