Stage de vannerie fleur géante

Saint-Victurnien Haute-Vienne

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Atelier Calathea à Saint-Victurnien vous propose un stage de vannerie d’osier. Venez apprendre à fabriquer une fleur géante. Vous pourrez l’accrocher au mur ou décorer votre jardin.

Réservation obligatoire. Attention places limitées !

Découvrez l’art de la vannerie et ses différentes facettes grâce à des stages accessibles aux débutants comme aux amateurs éclairés. Initiez-vous aux techniques de bases, réalisez votre propre objet, et passez un moment convivial. Les stages, limités en nombre de personnes, en fonction de l’objet à réaliser, me permettront de vous accompagner au long de votre progression. Ils comprennent tout l’outillage et les matériaux nécessaires. Vous repartirez avec votre création et un savoir-faire précieux. .

celine@ateliercalathea.fr

