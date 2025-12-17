Stage de vannerie Hiver et Printemps Decize

Stage de vannerie Hiver et Printemps

18 rue Jean-Jacques Rousseau Decize Nièvre

Tarif : 50 – 50 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-21 2026-03-14 2026-03-21 2026-04-11 2026-04-18 2026-05-27 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20

Avec Claudine, vannière à Decize, confectionnez en une journée ou demi-journée un objet en utilisant quelques techniques de vannerie traditionnelle.

Épatez vos ami(e)s, et revenez chez vous avec votre création 100% faite maison !

Stage se déroulant dans l’atelier de la vannière au centre-ville de Decize.

Selon les dates choisies, différentes réalisations sont possibles

– Panier zarzo 9h00-18h00 (100€)

Panier original venu d’Espagne, aux lignes contemporaines et accessible même pour les vanniers/ères en herbe ! A agrémenter d’une plante ou de fleurs séchées, il est aussi parfait en panier à œufs.

– Tontine 9h00 16h00 (80€)

Une structure ronde en osier brut pour soutenir vos plantes grimpantes de l’été capucine, passiflore, rosier, tomates, haricots-verts, etc.

– Cœur 9h00 12h00 ou 14h00 17h00 (50€)

Un entrelacs d’osier vivant en forme de cœur, à offrir, à s’offrir, à regarder pousser et à faire s’épanouir dans un vase, un pot ou en pleine terre.

– Corbeille (niveau avancé) 9h00 18h00 (100€)

Bel objet tressé à suspendre pour les plantes retombantes, les condiments de la cuisine, les clés dans l’entrée etc.

– Panier conique (niveau avancé) 9h00 18h00 (100€)

Un petit panier rond aux techniques traditionnelles avec une pointe d’originalité dans son asymétrie.

14 février Coeur

21 février Panier Zarzo

14 mars Corbeille

21 mars Panier Zarzo

11 avril Panier conique

18 avril Panier zarzo

6 juin Tontine

13 juin Panier conique

20 juin Tontine

27 juin Panier Zarzo

Matériel et osier fournis.

Sur réservation .

18 rue Jean-Jacques Rousseau Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 37 31 84 reveries.vannieres@lavache.com

