Stage de vannerie

Presbital Kozh Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 13:30:00

fin : 2026-02-21 17:30:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-28

Stage de vannerie les samedis 21 et 28 février de 13h30 à 17h30 au Presbital Kozh de Landeleau, organisé par Oaled Landelo

2 après-midis pour apprendre à faire des paniers en osier en breton, mais pas que.

OUVERT A TOUS

> prix libre

Réserver par email à oaled-landelo@orange.fr ou par téléphone au 07 82 78 24 37 02 98 93 93 08 .

Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de vannerie

L’événement Stage de vannerie Landeleau a été mis à jour le 2026-02-10 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou