Stage de vannerie Landeleau
Stage de vannerie Landeleau samedi 21 février 2026.
Stage de vannerie
Presbital Kozh Landeleau Finistère
Début : 2026-02-21 13:30:00
fin : 2026-02-21 17:30:00
2026-02-21 2026-02-28
Stage de vannerie les samedis 21 et 28 février de 13h30 à 17h30 au Presbital Kozh de Landeleau, organisé par Oaled Landelo
2 après-midis pour apprendre à faire des paniers en osier en breton, mais pas que.
OUVERT A TOUS
> prix libre
Réserver par email à oaled-landelo@orange.fr ou par téléphone au 07 82 78 24 37 02 98 93 93 08 .
Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 93 93 08
