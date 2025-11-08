Stage de vannerie Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille

Stage de vannerie

Place du couvent Bâtiments conventuels Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-08

Stage de vannerie avec l’association ré-création.

Sur inscription avant le 18 Octobre (limité à 12 pers.)

Place du couvent Bâtiments conventuels Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes associationrecreation@outlook.fr

English :

Basketry workshop with association ré-création.

Please register before October 18 (limited to 12 people)

German :

Korbflechtkurs mit dem Verein ré-création.

Auf Anmeldung vor dem 18. Oktober (begrenzt auf 12 Pers.)

Italiano :

Laboratorio di intreccio di cesti con l’associazione ré-création.

Si prega di iscriversi entro il 18 ottobre (numero limitato a 12 persone)

Espanol :

Taller de cestería con la asociación ré-création.

Inscríbete antes del 18 de octubre (limitado a 12 personas)

