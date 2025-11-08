Stage de vannerie Place du couvent Le Monastier-sur-Gazeille
Stage de vannerie
Place du couvent Bâtiments conventuels Le Monastier-sur-Gazeille Haute-Loire
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
2025-11-08
Stage de vannerie avec l’association ré-création.
Sur inscription avant le 18 Octobre (limité à 12 pers.)
Place du couvent Bâtiments conventuels Le Monastier-sur-Gazeille 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes associationrecreation@outlook.fr
English :
Basketry workshop with association ré-création.
Please register before October 18 (limited to 12 people)
German :
Korbflechtkurs mit dem Verein ré-création.
Auf Anmeldung vor dem 18. Oktober (begrenzt auf 12 Pers.)
Italiano :
Laboratorio di intreccio di cesti con l’associazione ré-création.
Si prega di iscriversi entro il 18 ottobre (numero limitato a 12 persone)
Espanol :
Taller de cestería con la asociación ré-création.
Inscríbete antes del 18 de octubre (limitado a 12 personas)
