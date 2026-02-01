Stage de vannerie L’osier au service des oiseaux La Ville Es Renais Erquy

Stage de vannerie L’osier au service des oiseaux

La Ville Es Renais 25 Rue de Clairville Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 15:30:00

2026-02-27

Pour une première approche, je vous propose de fabriquer des mangeoires pour nourrir les oiseaux pendant la saison la plus rude. Après avoir fait connaissance avec la matière, vous découvrirez les nœuds de base dont le très élégant œil japonais. Vous travaillerez ensuite à l’aide de gabarits, qui vous aideront à maintenir les montants en place pendant que vous tressez. Vous repartirez bien sûr avec vos créations que vous pourrez exposer fièrement dans votre jardin, sur votre balcon, ou même sur votre fenêtre.

Niveau débutant. Durée 1h30.

Matériel fourni et boisson chaude.

Réservation en ligne ou par téléphone.

La Ville Es Renais 25 Rue de Clairville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 35 66 69

