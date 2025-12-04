Stage de vannerie Marmande
Stage de vannerie Marmande samedi 17 janvier 2026.
Stage de vannerie
Ecole de Coussan Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-17
Stage de vannerie animé par Marie Emélianoff
Stage de vannerie animé par Marie Emélianoff .
Ecole de Coussan Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 44 77 87
English : Stage de vannerie
Basketry workshop led by Marie Emélianoff
L’événement Stage de vannerie Marmande a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Val de Garonne