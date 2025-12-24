Stage de vannerie

Ecole de Coussan Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-28

Stage de vannerie animé par Marie Emélianoff

Stage de vannerie animé par Marie Emélianoff .

Ecole de Coussan Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 44 77 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de vannerie

Basketry workshop led by Marie Emélianoff

L’événement Stage de vannerie Marmande a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Val de Garonne