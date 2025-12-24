Stage de vannerie, Marmande

Stage de vannerie

Stage de vannerie, Marmande samedi 28 février 2026.

Stage de vannerie

Ecole de Coussan Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01

Date(s) :
2026-02-28

Stage de vannerie animé par Marie Emélianoff
Stage de vannerie animé par Marie Emélianoff   .

Ecole de Coussan Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 44 77 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de vannerie

Basketry workshop led by Marie Emélianoff

L’événement Stage de vannerie Marmande a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Val de Garonne