Stage de vannerie Osier blanc Marmande samedi 25 avril 2026.

Ecole de Coussan Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2026-04-25
Stage de vannerie animé par Marie Emélianoff
Stage de vannerie osier blanc animé par Marie Emélianoff   .

Ecole de Coussan Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 44 77 87 

English : Stage de vannerie Osier blanc

Basketry workshop led by Marie Emélianoff

