Stage de vannerie Osier vivant, spécial grande structure La Ville Es Renais Erquy

Stage de vannerie Osier vivant, spécial grande structure

La Ville Es Renais 25 Rue de Clairville Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-03 15:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Pendant cet atelier, Solenn vous donnera les bases pour que vous puissiez vous lancer dans la réalisation d’une structure vivante en osier. Vous réaliserez une petite haie en plessage et vous parlerez cabane d’enfants, et tressage de bordure de jardins.

Cet atelier est offert si vous achetez de l’osier frais d’une valeur de 80€ et plus.

Niveau débutant. Matériel fourni et boisson chaude.

Réservation en ligne ou par téléphone. .

La Ville Es Renais 25 Rue de Clairville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 35 66 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de vannerie Osier vivant, spécial grande structure Erquy a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor