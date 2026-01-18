Stage de vannerie panier à pans coupés (asymétrique) Saint-Victurnien
Stage de vannerie panier à pans coupés (asymétrique) Saint-Victurnien samedi 21 février 2026.
Stage de vannerie panier à pans coupés (asymétrique)
Saint-Victurnien Haute-Vienne
Tarif : 96 – 96 – 96 EUR
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Atelier Calathea à Saint-Victurnien vous propose un stage de vannerie pour apprendre à fabriquer un panier asymétrique.
Réservation obligatoire. Attention places limitées ! A partir de 15 ans.
Découvrez l’art de la vannerie et ses différentes facettes grâce à des stages accessibles aux débutants comme aux amateurs éclairés. Initiez-vous aux techniques de bases, réalisez votre propre objet, et passez un moment convivial. Les stages, limités en nombre de personnes, en fonction de l’objet à réaliser, me permettront de vous accompagner au long de votre progression. Ils comprennent tout l’outillage et les matériaux nécessaires. Vous repartirez avec votre création et un savoir-faire précieux. .
Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine celine@ateliercalathea.fr
