Stage de vannerie panier asymétrique Saint-Victurnien

Stage de vannerie panier asymétrique Saint-Victurnien jeudi 23 octobre 2025.

Stage de vannerie panier asymétrique

Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : 96 – 96 – 96 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Atelier Calathea à Saint-Victurnien vous propose un stage de vannerie pour apprendre à fabriquer un panier asymétrique.

Réservation obligatoire. Attention places limitées ! A partir de 15 ans.

Découvrez l’art de la vannerie et ses différentes facettes grâce à des stages accessibles aux débutants comme aux amateurs éclairés. Initiez-vous aux techniques de bases, explorez divers matériaux naturels (osier, rotin, autres végétaux) et réalisez une multitude d’objets corbeille, paniers, nichoirs, tontines, etc. Les stages, limités en nombre de personnes, en fonction de l’objet à réaliser, me permettront de vous accompagner au long de votre progression. Ils comprennent tout l’outillage et les matériaux nécessaires. Vous repartirez avec votre création et un savoir-faire précieux. .

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine celine@ateliercalathea.fr

English : Stage de vannerie panier asymétrique

German : Stage de vannerie panier asymétrique

Italiano :

Espanol : Stage de vannerie panier asymétrique

L’événement Stage de vannerie panier asymétrique Saint-Victurnien a été mis à jour le 2025-10-09 par SPL Terres de Limousin