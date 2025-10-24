Stage de vannerie papier Salle des Associations Val-de-Scie
Salle des Associations Rue Georges Pompidou, Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif :
Début : 2025-10-24 17:00:00
fin : 2025-10-24 20:00:00
2025-10-24 2025-10-31
L’association Passe-Temps vous propose de participer à un stage de Vannerie papier!
Donnez une 2ème vie à des magazines…
Une créatrice vous dévoile tous les secrets pour transformer des pages de journaux en pailles à tisser.
Puis elle vous apprend à les utiliser pour réaliser des objets du quotidien selon la technique de la vannerie traditionnelle. Tout le matériel est fourni.
Séances 14h-17h et ou 17h-20h.
Tout le matériel est fourni. .
Salle des Associations Rue Georges Pompidou, Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie
