Stage de vannerie Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial

Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Stage de vannerie. Tout compris dans le tarif dont 3 repas. .
Centre Culturel et de Congrès Boulevard du Collège Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 07 25 70
