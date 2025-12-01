Stage de vannerie Salle Ile Fougère Penmarch
Stage de vannerie Salle Ile Fougère Penmarch jeudi 18 décembre 2025.
Stage de vannerie
Salle Ile Fougère 113 Rue Lucien le Lay Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 09:30:00
fin : 2025-12-18 17:00:00
Date(s) :
2025-12-18
Réalisation d’un objet vannerie en rotin. Les fournitures sont comprises. Le stage est organisé par l’association penmarc’haise Un brin bigoud. .
Salle Ile Fougère 113 Rue Lucien le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 84 01 63 69
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage de vannerie Penmarch a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Destination Pays Bigouden