Stage de vannerie Salle Ile Fougère Penmarch

Stage de vannerie

Salle Ile Fougère 113 Rue Lucien le Lay Penmarch Finistère

Début : 2026-01-18 09:30:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-18

Réalisation d’un objet vannerie en rotin. Les fournitures sont comprises. Le stage est organisé par l’association penmarc’haise Un brin bigoud. .

