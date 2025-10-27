Stage de vannerie petit panier rentrant Saint-Victurnien

Stage de vannerie petit panier rentrant Saint-Victurnien lundi 27 octobre 2025.

Stage de vannerie petit panier rentrant

Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : 96 – 96 – 96 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

2025-10-27

Atelier Calathea à Saint-Victurnien vous propose un stage de vannerie d’osier. Venez apprendre à fabriquer un petit panier rentrant, esprit contemporain.

Réservation obligatoire. Attention places limitées ! A partir de 15 ans.

Découvrez l’art de la vannerie et ses différentes facettes grâce à des stages accessibles aux débutants comme aux amateurs éclairés. Initiez-vous aux techniques de bases, explorez divers matériaux naturels (osier, rotin, autres végétaux) et réalisez une multitude d’objets corbeille, paniers, nichoirs, tontines, etc. Les stages, limités en nombre de personnes, en fonction de l’objet à réaliser, me permettront de vous accompagner au long de votre progression. Ils comprennent tout l’outillage et les matériaux nécessaires. Vous repartirez avec votre création et un savoir-faire précieux. .

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine celine@ateliercalathea.fr

