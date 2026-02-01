Stage de vannerie Petite vannerie pour le jardin fleur en osier, mobile… La Ville Es Renais Erquy

Stage de vannerie Petite vannerie pour le jardin fleur en osier, mobile…

La Ville Es Renais 25 Rue de Clairville Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 15:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Vous apprendrez les techniques de base pour fabriquer un fond de panier, que nous adapterons pour le transformer en fleur ou en mobile selon votre inspiration.

Tous niveaux, matériel fourni et boisson chaude.

Réservation en ligne ou par téléphone. .

La Ville Es Renais 25 Rue de Clairville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 35 66 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de vannerie Petite vannerie pour le jardin fleur en osier, mobile… Erquy a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor