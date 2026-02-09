Stage de vannerie pour les famille Boussac-Bourg
Stage de vannerie pour les famille Boussac-Bourg samedi 11 avril 2026.
Stage de vannerie pour les famille
Boussac-Bourg Creuse
Tarif : – – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-07-11 2026-08-01
Stage vannerie pour les famille ( parent/enfant) corbeille .
Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine
English : Stage de vannerie pour les famille
