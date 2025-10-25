Stage de vannerie sauvage Verger conservatoire Aimé Bar Pouilloux
Stage de vannerie sauvage Verger conservatoire Aimé Bar Pouilloux samedi 25 octobre 2025.
Stage de vannerie sauvage
Verger conservatoire Aimé Bar Le Ramuset Pouilloux Saône-et-Loire
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-11-10 17:00:00
2025-10-25 2025-11-10 2025-11-16
Durant cet automne, l’association Libre Regard, propose deux stages de deux journées avec Lierre et Compagnie !
Accompagné(e) par Danielle, vous allez pouvoir réaliser panier, décoration, nichoir en vannerie sauvage.
Apportez vos lianes (liste d’exemples de végétaux fournie à l’inscription).
Matériel gants, sécateur, couteau.
Repas partager. .
Verger conservatoire Aimé Bar Le Ramuset Pouilloux 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 86 01 85 lierreetcompagnie@gmail.com
