Stage de vannerie sauvage Verger conservatoire Aimé Bar Pouilloux

Stage de vannerie sauvage Verger conservatoire Aimé Bar Pouilloux samedi 25 octobre 2025.

Stage de vannerie sauvage

Verger conservatoire Aimé Bar Le Ramuset Pouilloux Saône-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-11-10 17:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-11-10 2025-11-16

Durant cet automne, l’association Libre Regard, propose deux stages de deux journées avec Lierre et Compagnie !

Accompagné(e) par Danielle, vous allez pouvoir réaliser panier, décoration, nichoir en vannerie sauvage.

Apportez vos lianes (liste d’exemples de végétaux fournie à l’inscription).

Matériel gants, sécateur, couteau.

Repas partager. .

Verger conservatoire Aimé Bar Le Ramuset Pouilloux 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 86 01 85 lierreetcompagnie@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de vannerie sauvage Pouilloux a été mis à jour le 2025-10-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)