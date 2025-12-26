Stage de vannerie sauvage Rosnay

Stage de vannerie sauvage

3 impasse de la Croix Rosnay Indre

Tarif : 60 – 60 – 0 EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 09:30:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Découvrez la vannerie sauvage avec Séb le vannier !

Des stages pour tous niveaux Sel le vannier vous guide pas à pas pour réaliser l’objet que vous avez choisi (nichoir, petit panier sur arceaux, …). Chaque stage s’adapte à votre rythme et à vos envies.

Une balade découverte Je vous emmène découvrir les plantes sauvages qu’on utilise en vannerie, comment les reconnaître et les travailler (ronce, clématite, lierre, …). 60 .

3 impasse de la Croix Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 69 26 03 contact@seblevannier.fr

English :

Discover wild basketry with Séb the basket-maker!

