Stage de vannerie Un atelier plein d'amour La Ville Es Renais Erquy samedi 14 février 2026.
La Ville Es Renais 25 Rue de Clairville Erquy Côtes-d'Armor
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 15:30:00
2026-02-14
Un cœur vivant, n’est-ce pas un magnifique symbole? Lors de cet atelier, je vous accompagne pas à pas pour créer ce cœur que vous pourrez offrir, conserver en l’état ou planter et voir grandir.
Niveau débutant.
Matériel fourni et boisson chaude.
