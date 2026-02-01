Stage de vannerie Un atelier plein d’amour La Ville Es Renais Erquy

Stage de vannerie Un atelier plein d’amour

La Ville Es Renais 25 Rue de Clairville Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 15:30:00

2026-02-14

Un cœur vivant, n’est-ce pas un magnifique symbole? Lors de cet atelier, je vous accompagne pas à pas pour créer ce cœur que vous pourrez offrir, conserver en l’état ou planter et voir grandir.

Niveau débutant.

Matériel fourni et boisson chaude.

Réservation en ligne ou par téléphone. .

La Ville Es Renais 25 Rue de Clairville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 35 66 69

