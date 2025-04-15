Stage de vitrail Atelier Vitrail de Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye
Stage de vitrail Atelier Vitrail de Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye mardi 25 novembre 2025.
Atelier Vitrail de Puisaye 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : 260 – 260 – EUR
Début : 2025-11-25
fin : 2026-03-21
2025-11-25 2026-01-20 2026-02-17 2026-03-17
Stage d initiation aux techniques du vitrail de 35 heures afin de découvrir la technique du vitrail au plomb ou la technique tiffany.
Accompagnement à la coupe du verre, réalisation de la maquette, montage au plomb ou cuivre, soudage…
Les créations réalisées sont remises aux participants.
Pas de prérequis technique nécessaire. .
Atelier Vitrail de Puisaye 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 50 90 77 atelier@vitrail-puisaye.fr
