Stage de vitrail Atelier Vitrail de Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye

Stage de vitrail

Atelier Vitrail de Puisaye 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : 260 – 260 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2025-11-25 2026-01-20 2026-02-17 2026-03-17

Stage d initiation aux techniques du vitrail de 35 heures afin de découvrir la technique du vitrail au plomb ou la technique tiffany.

Accompagnement à la coupe du verre, réalisation de la maquette, montage au plomb ou cuivre, soudage…

Les créations réalisées sont remises aux participants.

Pas de prérequis technique nécessaire. .

Atelier Vitrail de Puisaye 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 50 90 77 atelier@vitrail-puisaye.fr

