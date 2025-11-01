Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de Vitraux Mailly le Chateau Vézelay

Stage de Vitraux Mailly le Chateau Vézelay samedi 1 novembre 2025.

Stage de Vitraux

Mailly le Chateau 10 Rue Saint-Etienne Vézelay Yonne

Tarif : 327 – 327 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-12-25

Date(s) :
2025-11-01

Stage 1 jour (8h) repartez avec votre vitrail adapté a vos envies! petit dej, matériel et bonne humeur inclus:
Stage 2 jour (16h)   .

Mailly le Chateau 10 Rue Saint-Etienne Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 27 01 78  gaetane.millet@orange.fr

English : Stage de Vitraux

German : Stage de Vitraux

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage de Vitraux Vézelay a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay