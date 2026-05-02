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Stage de voile Catamaran (10-12 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Stage de voile Catamaran (10-12 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Océan

Adresse : Base nautique du Pouldu

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Clohars-Carnoët

Stage de voile Catamaran (10-12 ans) Kloar Nautik

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:30:00
fin : 2026-07-24 11:30:00

Date(s) :
2026-07-20

3 niveaux débutant, progression, perfectionnement
Bateau stable, rapide et sécurisant, c’est le support idéal pour s’initier ou se perfectionner en catamaran. Conçu pour un équipage de 2 ou 3 enfants.   .

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 56 46 00 38 

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English : Stage de voile Catamaran (10-12 ans) Kloar Nautik

L’événement Stage de voile Catamaran (10-12 ans) Kloar Nautik Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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