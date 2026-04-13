Stage de voile Catamaran (10-14 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët
Stage de voile Catamaran (10-14 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët lundi 13 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Stage de voile Catamaran (10-14 ans) Kloar Nautik
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-13
3 niveaux débutant, progression, perfectionnement
Bateau stable, rapide et sécurisant, c’est le support idéal pour s’initier ou se perfectionner en catamaran. Conçu pour un équipage de 2 ou 3 enfants. .
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 56 46 00 38
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English : Stage de voile Catamaran (10-14 ans) Kloar Nautik
L’événement Stage de voile Catamaran (10-14 ans) Kloar Nautik Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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