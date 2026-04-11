Stage de voile Catamaran progression (10-14 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Stage de voile Catamaran progression (10-14 ans) Kloar Nautik

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Bateau stable, rapide et sécurisant, c’est le support idéal pour s’initier ou se perfectionner en catamaran. Conçu pour un équipage de 2 ou 3 enfants. .

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 56 46 00 38

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English : Stage de voile Catamaran progression (10-14 ans) Kloar Nautik

L’événement Stage de voile Catamaran progression (10-14 ans) Kloar Nautik Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS