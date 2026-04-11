Stage de voile Moussaillon (4-8 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Stage de voile Moussaillon (4-8 ans) Kloar Nautik

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Les plus jeunes découvrent la voile et le milieu maritime par groupe de 6, à bord de différents supports comme le voilier collectif, l’Optimist ou de petits catamarans. L’occasion de ressentir ses premières sensations de glisse et de se sensibiliser à l’environnement.

Condition requise être à l’aise dans l’eau. .

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 56 46 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de voile Moussaillon (4-8 ans) Kloar Nautik

L’événement Stage de voile Moussaillon (4-8 ans) Kloar Nautik Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS