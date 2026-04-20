Stage de voile Optimist (8-10 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët
Stage de voile Optimist (8-10 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët lundi 20 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Stage de voile Optimist (8-10 ans) Kloar Nautik
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 10:00:00
fin : 2026-04-24 12:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Le bateau des marins pour apprendre les fondamentaux de la voile. Propulsion, équilibre, direction, venez apprendre en vous amusant à tirer vos premiers bords, ou venez vous perfectionner en solitaire sur ce petit dériveur ludique et technique.
4 séances: 141€ .
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 56 46 00 38
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English : Stage de voile Optimist (8-10 ans) Kloar Nautik
L’événement Stage de voile Optimist (8-10 ans) Kloar Nautik Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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