Stage de voile Optimist (8-10 ans) Kloar Nautik Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Stage de voile Optimist (8-10 ans) Kloar Nautik

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Le bateau des marins pour apprendre les fondamentaux de la voile. Propulsion, équilibre, direction, venez apprendre en vous amusant à tirer vos premiers bords, ou venez vous perfectionner en solitaire sur ce petit dériveur ludique et technique.

4 séances: 141€ .

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 56 46 00 38

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English : Stage de voile Optimist (8-10 ans) Kloar Nautik

L’événement Stage de voile Optimist (8-10 ans) Kloar Nautik Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS